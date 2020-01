Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2020 ore 11:30 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Viabilità DEL 1 GENNAIO 2020 ORE 11.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio CODE SULLA CASSIA BIS VEIENTANA PER LAVORI DI POTATURA DA PARTE DI ANAS E’ ISTITUITO IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA SCENDIAMO A POMEZIA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI SULLA VIA DEL MARE MENTRE A LATINA REGISTRIAMO RALLENTAMENTI SUL TUTTO IL CENTRO ABITATO A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI RIMANGONO ANCORA CHIUSE LE STRADE : LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO LA ... Leggi la notizia su romadailynews

