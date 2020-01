Uomini e Donne, matrimonio a sorpresa per una ex tronista [FOTO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) Novità a Uomini e Donne. Una delle ex troniste più amate nella storia del dating show si è sposata con un matrimonio a sorpresa. Si tratta di Anna Mufanò l’ex Miss Italia che partecipò al programma condotto da Maria De Filippi nel 2014, entrando nel cuore dei tanti telespettatori della trasmissione di Canale 5. Lo sposo stesso è una ‘sorpresa’ e non si tratta del corteggiatore scelto ad Uomini e Donne. Anna Munafò ha sposato il suo fidanzato a sorpresa. Lo ha comunicato con alcuni scatti sui social, pubblicati il 31 dicembre scorso. L’ex tronista di Uomini e Donne ha salutato il 2019 con i fiori d’arancio, cogliendo alla sprovvista tutti i suoi fan. Anna Mufanò da Uomini e Donne in poi… Anna Mufanò nel 2014 aveva scelto tra i suoi corteggiatori ad Uomini e Donne Emanuele Trimarchi. Con il ragazzo romano l’ex Miss Italia, visse una storia ... Leggi la notizia su velvetgossip

