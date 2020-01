violentata in strada, nel centro di Udine, a Capodanno. Si tratta di una trentenne. Ha raccontato di essere salita sul primo tratto della rampa di accesso al castello, in piazza Primo Maggio, per scattare qualche foto dei festeggiamenti in piazza. Qui, un uomo l'avrebbe aggredita per poi abusare di lei. La donna è riuscita a prendere il cellulare per cercare di chiamare i soccorsi e l'uomo è fuggito.(Di giovedì 2 gennaio 2020) Una donna ha denunciato alla polizia di essere statain, nel centro di, a. Si tratta di una trentenne. Ha raccontato di essere salita sul primo tratto della rampa di accesso al castello, in piazza Primo Maggio, per scattare qualche foto dei festeggiamenti in piazza. Qui, un uomo l'avrebbe aggredita per poi abusare di lei. La donna è riuscita a prendere il cellulare per cercare di chiamare i soccorsi e l'uomo è fuggito.(Di giovedì 2 gennaio 2020)

LaPresse_news : Udine, ragazza violentata in strada a Capodanno - TelevideoRai101 : Udine, violentata in strada a Capodanno - NicoViscomi : RT @MediasetTgcom24: Udine, 30enne denuncia: violentata in strada a Capodanno #udine -