Sekiro: Shadows Die Twice, un giocatore ha sconfitto l'ultimo boss usando solo gli strumenti prostetici del protagonista (Di giovedì 2 gennaio 2020) Avete giocato a Sekiro: Shadows Die Twice? E siete riusciti a sconfiggere l'ultimo boss? Bene, sappiate che qualcuno è riuscito ad ucciderlo in meno di tre minuti e senza l'aiuto di nessuna arma.La straordinaria clip proviene dall'utente "tricky toy" di Reddit nel subreddit Sekiro. Il giocatore rinuncia alla spada dello Shinobi (l'unica arma principale in tutto il gioco) e opta invece per la protesi, con strumenti che possono essere trovati e equipaggiati per il braccio sinistro del giocatore pronti per l'uso.La prima fase del combattimento del boss con il famigerato difficile Isshin, è interamente fatta con il Sabimaru. Questa un'arma protesica che può spezzare la barra della salute e della resistenza di un nemico, e che viene esattamente usata in questo caso. Quindi, la lancia caricata viene utilizzata per la seconda fase. Ovviamente tutto ciò non sarebbe possibile senza una parata di ...

