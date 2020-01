Sapete quanto guadagna Carlo Conti in Rai? Un compenso a sei zeri (Di giovedì 2 gennaio 2020) Carlo Conti pilastro della Rai Senza ombra di dubbio Carlo Conti è uno dei volti storici della televisione pubblica. Infatti per anni ha condotto game show, uno su tutti L’Eredità, per poi passare a delle trasmissioni in prima serata, come Tale e Quale Show, La Corrida e Sanremo. In tanti si sono chiesti quanto percepisce il conduttore toscano in Rai. Noi abbiamo modo di rispondere a tale quesito. Il compenso annuale del conduttore fiorentino Sono tantissimi i programmi che Carlo Conti ha condotto in questi anni di permanenza nella televisione di Stato. C’è da dire che ogni format che gli viene affidato riscuote un grande successo di pubblico. Per questo motivo il suo compenso è piuttosto elevato rispetto ad altri suoi colleghi che lavorano in Rai. Stando ad alcuni rumors, l’artista fiorentino riceverebbe un compenso pari a due milioni di euro annui. Un paio di anni ... Leggi la notizia su kontrokultura

