Prime previsioni su iOS 14: tra iPhone compatibili e funzioni attese (Di giovedì 2 gennaio 2020) Arrivano alcune indiscrezioni interessanti per gli utenti che stanno già guardando con attenzione verso il rilascio dell'aggiornamento iOS 14. L'appuntamento è in programma tra nove mesi, almeno stando a quello che ci dice lo storico di Apple, ma evidentemente l'argomento è già caldo ad inizio 2020. Di recente abbiamo analizzato alcune funzioni nascoste tra iOS 13 ed iOS 13.3, come avrete notato tramite il report della scorsa settimana, ma oggi 2 gennaio proveremo a fare un passo in più. funzioni previste con l'aggiornamento iOS 14 Stando a quanto riportato dal sito tedesco Mac Welt, non è lecito aspettarsi grosse migliorie tramite l'aggiornamento iOS 14. In particolare, la fonte ritiene che il pacchetto software con ogni probabilità ci offrirà funzionalità Siri e iCloud migliorate. In particolare, l'obiettivo principale di Apple sarebbe quello di migliorare ulteriormente la ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Prime previsioni su iOS 14: tra iPhone compatibili e funzioni attese