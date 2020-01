Preorder PS5 imminente? Sony pronta a bruciare le tappe in vista dell’uscita (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2020 sarà l'anno della next gen videoludica, con Sony e Microsoft che sono pronte a lanciare rispettivamente PS5 e Xbox Series X. Chiaramente tanta l'attesa da parte dei videogiocatori, la cui curiosità è sostanzialmente proiettata in toto verso i nuovi hardware e verso le performance che saranno in grado di produrre. Una rincorsa che durerà dodici mesi, un lasso di tempo durante il quale non mancheranno reveal importanti da parte dei diretti interessati, ma anche di tutti coloro che con le nuove console ci lavoreranno a strettissimo contatto, vale a dire gli sviluppatori. PS5 sugli scaffali a fine anno, vietato farsi trovare impreparati Non vuole di certo perdere tempo il colosso nipponico, che arriva alla next gen in netto vantaggio rispetto all'antagonista americano. PS5 cavalcherà infatti l'onda lunga generata nel corso degli ultimi anni da PS4, con i fan di casa Sony ... Leggi la notizia su optimaitalia

