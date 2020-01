NoiPa cedolino gennaio 2020: data accredito stipendio e pdf online (Di giovedì 2 gennaio 2020) NoiPa cedolino gennaio 2020: data accredito stipendio e pdf online NoiPa cedolino gennaio 2020: quando i dipendenti e i pensionati della pubblica amministrazione si vedranno accreditare lo stipendio questo mese? Ecco le scadenze da tenere a mente. NoiPa cedolino: l’accredito dello stipendio di gennaio 2020 Per gennaio 2020, la data prevista per la pubblicazione dei cedolini è quella di giovedì 16 gennaio. Detto ciò, l’effettiva erogazione dello stipendio non dovrebbe tardare oltre giovedì 23 gennaio 2020 per quanto riguarda la maggior parte dei dipendenti pubblici, membri del personale scolastico compresi. Invece, per il personale delle forze armate e delle forze dell’ordine, oltre che per i lavoratori del comparto sanitario, l’erogazione dello stipendio dovrebbe avvenire il 27 gennaio. NoiPa stipendi e cedolino: rubate alcune tredicesime, il sistema scoperto Infatti, la ... Leggi la notizia su termometropolitico

