Napoli, papà dà pistola ai figli e li fa sparare dal balcone di casa: il video in diretta su Facebook (Di giovedì 2 gennaio 2020) Quattro minori che fanno fuoco dal balcone di casa con una pistola mentre vengono ripresi, in diretta, su Facebook. È quanto successo a Napoli nella notte di San Silvestro, durante i festeggiamenti di Capodanno. Un uomo, probabilmente il padre di uno dei bambini (o di tutti e quattro), li mette in fila e dà loro una pistola (con buone probabilità una scacciacani) e li fa sparare in direzione del parco antistante l’abitazione. Il tutto mentre un altro adulto, presumibilmente la madre (di cui si sente la voce), registra la scena col telefono e la manda in onda sui social network. L’episodio è stato denunciato dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e dal conduttore radiofonico Gianni Simioli, che lo hanno segnalato al Tribunale dei Minori: “A questo tipo di gente deve essere tolta la patria potestà. Bisogna fare delle indagini, poi, per capire se ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

