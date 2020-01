Monteforte Irpino, auto contro un muro: muore una donna di 73 anni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMonteforte Irpino (Av) – Tragedia sulle strade in Irpinia. Nella mattinata odierna una donna di 73 anni si è schiantata in un muro mentre era alla guida della sua vettura. Il sinistro è accaduto a cavallo tra Monteforte Irpino e Mugnano del Cardinale. Immediati i soccorsi sul posto, ma non c’è stato nulla da fare per la donna. Troppo gravi le ferite riportate dalla 73enne. Resta da chiarire la dinamica che sarà al vaglio dei Carabinieri della locale stazione in sinergia con la Compagnia di Baiano. L'articolo Monteforte Irpino, auto contro un muro: muore una donna di 73 anni proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

