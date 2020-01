Monopattini elettrici, ora possono circolare come le biciclette. Stop alle multe, casco non obbligatorio ma consigliato (Di giovedì 2 gennaio 2020) Via libera ai Monopattini elettrici: dal 1 gennaio infatti sono stati equiparati alle biciclette, così come previsto da un emendamento alla Manovra. possono perciò circolare liberamente in città, rispettando alcune regole, oltre al Codice della Strada. A regolare la micromobilità con i Monopattini elettrici era stato un decreto entrato in vigore il 27 luglio scorso che però stabiliva che a mettere in regola i Monopattini elettrici all’interno del proprio territorio dovevano essere i singoli comuni. I mezzi consentiti dovranno avere un motore elettrico che non può superare i 500 watt di potenza e devono anche essere forniti di un limitatore di velocità: non devono superare i 20 chilometri orari, o entro i 6 nelle zone pedonali. Inoltre devono essere dotati di un segnalatore acustico e set di luci. La circolazione dei mezzi elettrici è consentita nelle sole aree urbane, stabilite ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

