L’Associazione Ossigeno aspetta la Befana alla Torre dell’Orologio con i bambini della

Avellino – Un intero pomeriggio dedicato ai bambini. È la prima iniziativa del nuovo anno messa in campo dalla sezione giovani delL'Associazione culturale Ossigeno, presieduta da Luca Cipriano. Domenica 5 gennaio (ore 16:00) Ossigeno Young, coordinato da Antonio Dello Iaco e Benedetta De Maio, chiameranno a raccolta tutti i bambini della città, invitati a riunirsi ai piedi della Torre dell'Orologio. Qui potranno ascoltare un racconto sulla Befana, che ha come scenario proprio il centro storico cittadino. Si tratta di un testo scritto dallo stesso Antonio Dello Iaco, pubblicato nelle scorse settimane sul quotidiano online The wam.net e che racconta un'avventura fantastica tra la Befana e sua cugina, la janara Gilda. Il testo sarà letto dall' "Angolo delle storie", partner della manifestazione. Al termine della lettura saranno proposte ai bambini ...

