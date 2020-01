La GPU di PS5 renderà possibile la retrocompatibilità con PS4 e PS4 Pro grazie a speciali modalità (Di giovedì 2 gennaio 2020) Secondo l'enorme leak verificato da Digital Foundry, PS5 porterà avanti l'intera generazione di giochi PlayStation 4 con la completa retrocompatibilità. Ciò è reso possibile da due modalità speciali integrate che ridurrebbero la GPU di PS5 al target di prestazioni attuali.In sostanza, PlayStation 5 è stata costruita da zero pensando alla retrocompatibilità e tecnicamente avrebbe tre profili prestazionali per la GPU:La grande domanda è se i giochi current-gen potranno essere eseguiti in modalità Gen2 oppure no. Resta da vedere, dunque, se PlayStation 5 consentirà agli sviluppatori di migliorare i vecchi giochi PS4 per sfruttare la potenza delle nuove specifiche.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

