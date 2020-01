La demo di Final Fantasy 7 Remake contiene alcuni spoiler sul gioco completo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Come ben saprete Final Fantasy 7 Remake si prepara a ricevere una demo su PS4, ebbene pare che la stessa contenga al suo interno alcuni spoiler relativi al gioco completo.Secondo alcuni utenti che sono riusciti ad entrare in possesso della demo prima del tempo (grazie a console hackerate sono riusciti a scovare e scaricare la demo dai server di Sony), la demo conterrebbe molti riferimenti a quello che attende i giocatori nel gioco completo. alcuni di essi includono nuovi personaggi, la colonna sonora ed addirittura dettagli sul boss Finale.Al fine di evitare spoiler non approfondiremo nel dettaglio i contenuti più "spoilerosi", tuttavia se siete curiosi vi informiamo che il video dedicato è ancora disponibile su YouTube.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

