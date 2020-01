Incidente A7 a Capodanno, auto si schianta contro il guardrail: un morto e quattro feriti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Incidente sull’autostrada A7 tra Vignola e Arquata nell’Alessandrino la notte di Capodanno: intorno alle 5 del mattino un’auto è uscita fuori strada e si è schiantata contro il guardrail. Un uomo di 50 anni è morto sul colpo e altre 4 persone sono state trasferite in ospedale per lesioni. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo. Incidente mortale la notte di Capodanno sull’autostrada A7 nel tratto compreso tra Vignola e Arquata nell’Alessandrino in direzione Milano. Il bilancio è di un morto e quattro feriti, tutti viaggiavano nella stesa vettura. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’auto è improvvisamente uscita fuori strada, per cause che sono ancora in via di accertamento, finendo per schiantarsi intorno alle 5 del mattino contro il guardrail senza coinvolgere altre macchine all’altezza del chilometro 91, quasi al confine tra ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

