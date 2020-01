Iginio Massari a Masterchef Italia 2020 tra piatti di mare e dolci: primi eliminati e anticipazioni del 2 gennaio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Iginio Massari a Masterchef Italia 2020. Il sogno di tutti diventa realtà anche in questa edizione del cooking show che è arrivato in tv proprio lanciato da un promo in cui i tre giudici, Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, trovavano nel re dei dolci un vero e proprio appoggio. Il pasticcere arriverà questa sera in studio per la terza puntata del cooking show che metterà ai fornelli i 20 concorrenti di questa edizione tra piatti di pesce, dolci e i primi eliminati che dovranno rinunciare sin da subito, o quasi, al loro grembiule bianco.I protagonisti di Masterchef Italia 2020 saranno Andrea De Giorgi, 23 anni, commesso nato a Lecce; Annamaria Magi, 54 anni, casalinga di Lecce; Marisa Maddalena Maffeo, 33 anni, infermiera, nata a Battipaglia; Milenys de Las Mercedes Gordillo Sanchez, 49 anni, commessa a Camerino, cubana; Antonio Lorenzon, 43 anni, art ... Leggi la notizia su optimaitalia

