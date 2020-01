Giulia De Lellis derubata in casa sua, lo sfogo su Instagram: “mi hanno lasciata in mutande” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Giulia De Lellis è stata di nuovo derubata in casa sua, un inizio anno davvero triste per l’influencer che ora si è lasciata andare ad un duro sfogo su Instagram, spiegando che dovrà per forza cambiare il suo modo di comunicare sui social, questa volta i ladri hanno colpito duro togliendo ogni cosa alla ragazza “Mi scuso per l’assenza che non è passata inosservata ma, per concludere quest’anno allucinante, siamo stati derubati per l’ennesima volta. A questo giro me l’hanno fatta veramente grossa”. “Questa volta me l’hanno fatta davvero grossa e mi hanno fatto male. Sarò costretta a cambiare il mio modo di comunicare con voi per tutelarmi. Eviterò di condividere con voi dove mi trovo, quando mi sposto da una parte all’altra. Dobbiamo ridurre questa cosa di dire dove siamo e cosa facciamo, ... Leggi la notizia su bigodino

