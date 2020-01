Giovani donne sposano due fratelli ricchi di 80 anni: grande l’eredità (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il matrimonio è una scelta importante, solitamente dettata da un sentimento d’amore che lega le parti. Si dice che al cuor non si comanda e l’amore non ha età ma questa storia mette in dubbio il legame tra le coppie. Due Giovani sorelle, all’epoca appena maggiorenni, hanno sposato due ricchi fratelli di 80 anni: sarà stata una scelta legata alla grossa eredità? donne sposano ricchi anziani: l’eredità? Il matrimonio tra Liliana Basualdo, appena ventiduenne e Ciriaco Titti è avvenuto nel lontano 2008. L’uomo lavorava come contadino e aveva poco meno di 80 anni. Più tardi è toccato alla sorella Nilda che si è sposata con il fratello maggiore del cognato, Isidro, per il quale lavorava da 15 anni nella sua sala di mungitura. Lo sposo all’epoca aveva già 80 anni. Al momento del loro matrimonio, le sorelle argentine non avevano ancora compiuto 30 anni. ... Leggi la notizia su notizie

