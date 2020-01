Foggia, uomo freddato a colpi di pistola in un agguato (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un uomo di 53 anni è stato ucciso a Foggia, in una zona non centrale della città. L'uomo è stato raggiunto da due colpi di pistola mentre era alla guida di una Fiat 500 L. La ricostruzione degli inquirenti Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata affiancata da una motocicletta dalla quale sarebbero stati sparati i colpi. Dalle prime informazioni non dovrebbe essere un omicidio legato alla criminalità organizzata. L’uomo era solo alla guida dell'auto alla quale si è affiancata una moto con in sella uno o due persone che hanno fatto fuoco. A quanto si apprende, il 53enne sarebbe stato raggiunto da due colpi mortali alla nuca. Al momento agli inquirenti non risulta che l'uomo avesse avuto nel recente passato screzi o litigi con qualcuno. Leggi la notizia su tg24.sky

