Federico, chi è il figlio del celebre conduttore Bruno Vespa (Di giovedì 2 gennaio 2020) Federico Vespa, insieme al celebre padre Bruno, è stato ospite di una delle ultime puntate di Domenica In. I 2 hanno parlato del forte legame che li unisce e del periodo buio sofferto dal ragazzo quando era adolescente. Ma chi è veramente il figlio del noto conduttore tv? La vita e i traguardi del giovane Federico Vespa Federico Vespa è il figlio maggiore e anche quello più conosciuto del conduttore Bruno Vespa. Nato a Roma il 25 febbraio del 1979, Federico coltiva fin da piccolo la passione per lo sport e per la radio, infatti diventerà speaker radiofonico di successo. Dopo la laurea in Giurisprudenza, nel 2002 debutta ufficialmente come speaker radiofonico commentando le partite di calcio. Nel suo curriculum vanta collaborazioni con Rtl 102.5, Sky e Mediaset. È stato infatti inviato come telecronista per eventi calcistici importanti come le partite di serie A e la Champions ... Leggi la notizia su thesocialpost

fattoquotidiano : Università, chi è il nuovo ministro Gaetano Manfredi: ingegnere, guida la Federico II di Napoli e presiede la confe… - MariaGiuliaDelf : RT @GiuseppediCiocc: Alla fine resterà uno solo Tra addii e tradimenti, M5S lacerato. Di Marzio verso il gruppo misto: “Mai con la Lega”.… - LaFedee31 : RT @kepnerbeckett: Francamente, chi ha bisogno del ritorno di Federico Cattaneo, quando c'è Marcello Barbieri al piano di sotto? #ilparadi… -