Due struzzi a spasso per Venezia, multati i proprietari (Di giovedì 2 gennaio 2020) Passeggiavano tranquillamente tra le calli di Venezia con i loro proprietari. Due struzzi australiani hanno passato una giornata alternativa a spasso tra il Ponte delle Guglie, a poca distanza dalla stazione ferroviaria, e il centro storico. La polizia municipale ha multato i due padroni, di nazionalità slovena, per intralcio alla circolazione e violazione del regolamento di igiene degli animali. Ai responsabili, che lavorano in un circo ora fermo a San Donà di Piave, è stato anche applicato il Daspo urbano.L'avvistamento Appena notata la presenza di 'ospiti' pennuti, tra la popolazione si è subito diffusa la voce: un cittadino ha pubblicato le foto degli animali sul gruppo Facebook "Voglio Venezia a numero chiuso", poi altre immagini e filmati dell'avvistamento hanno fatto il giro dei social. La polizia municipale è intervenuta dopo essere stata allertata da decine ... Leggi la notizia su tg24.sky

