Dove vedere Brescia-Lazio in diretta tv e streaming (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dove vedere Brescia-Lazio in diretta tv e streaming Brescia-Lazio, match valido per la 18a giornata della Serie A 2019/2020, si disputerà domenica 5 gennaio alle ore 12:30 allo stadio Mario Rigamonti Brescia-Lazio sarà la prima partita del 2020 Il match in terra lombarda aprirà il programma della 18a giornata e sarà il primo lunch match di questo nuovo anno. Dopo aver esonerato Grosso, il Brescia ha ricominciato a conquistare punti con il ritorno di Corini in panchina scalando, in questo modo, posizioni per cercare la salvezza. Con sette punti nelle ultime quattro partite, le rondinelle hanno abbandonato l’ultimo posto in classifica trovandosi momentaneamente terz’ultimi ad un solo punto dalla Sampdoria fuori dalla zona rossa. In stato di grazia la Lazio, che ha concluso il 2019 con la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus. La squadra di Inzaghi ... Leggi la notizia su termometropolitico

