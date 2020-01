Costretti ad aspettare per lo Xiaomi Mi MIX Alpha: lancio rimandato (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dove credete sia finito lo Xiaomi Mi MIX Alpha, il concept-phone del noto brand cinese di cui si era anche parlato nel mese di dicembre scorso? Il device con rapporto screen-to-body di più del 180% è stato rinviato, come ammesso dall'OEM ai microfoni di 'abacusnews.com'. L'azienda non ha riferito la motivazione alla base del ritardo, né tanto meno quanto bisognerà aspettare prima che lo Xiaomi Mi MIX Alpha faccia finalmente il proprio debutto sul mercato. Possiamo ipotizzare, data l'estrema particolarità di questo dispositivo 'avvolgente', che ci siano stati dei problemi nella produzione in serie. Lo smartphone, infatti, monterà uno schermo OLED flessibile capace di avvolgersi lungo i lati e parte del versante posteriore, lasciando una riga verticale posteriore per l'alloggio delle tre fotocamere principali (di cui uno da 108MP, ovvero il Samsung ISOCELL Bright HMX implementato da ... Leggi la notizia su optimaitalia

