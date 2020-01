CorMez: gli agenti di Soumarè chiedono troppo, sfuma la trattativa (Di giovedì 2 gennaio 2020) Con il Lille, per il centrocampista Soumarè, i discorsi erano stati avviati già l’estate scorsa, quando il Napoli trattò Pépé. Quest’anno il club di De Laurentiis ci ha riprovato, intavolando anche lunghi discorsi con gli agenti del calciatore. Ma la richiesta continua ad essere eccessiva e la trattativa sembrerebbe essere ormai sfumata. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: “I contatti con gli intermediari di Soumarè del Lille sono stati intensi ma la richiesta di 50-55 milioni è considerata eccessiva”. L'articolo CorMez: gli agenti di Soumarè chiedono troppo, sfuma la trattativa ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

