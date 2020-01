Coppa Italia calcio 2020: calendario e date ottavi di finale. Orari partite, tv, streaming, tabellone (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dopo una lunga fase di turni preliminari, la Coppa Italia 2019-2020 di calcio maschile si appresta ad entrare definitivamente nel vivo con l’esordio nella competizione delle prime otto teste di serie del tabellone (le migliori in base alla scorsa Serie A). L’ingresso in scena delle big del nostro calcio avviene come da tradizione agli ottavi di finale, in programma da giovedì 9 a giovedì 16 gennaio con il format della partita secca. In caso di parità nel punteggio al 90′, si andrà ai tempi supplementari con all’orizzonte lo scenario dei calci di rigore in caso di ulteriore parità per definire la squadra vincente. Tutte le sfide saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai ed in diretta streaming su Rai Play, nello specifico Inter-Cagliari (martedì 14 gennaio, ore 20.45) e Juventus-Udinese (mercoledì 15, ore 20.45) andranno in onda su Rai 1 mentre tutti gli ... Leggi la notizia su oasport

