Combinata nordica: Costa e Pittin in raduno a Seefeld per preparare la tappa di Coppa del Mondo in Val di Fiemme (Di giovedì 2 gennaio 2020) Due giorni di lavoro molto importante alle porte per le due punte della Combinata nordica azzurra Samuel Costa e Alessandro Pittin, impegnati fino a sabato 4 gennaio in quel di Seefeld per un raduno in preparazione dei prossimi impegni di Coppa del Mondo a partire dalla tappa casalinga in Val di Fiemme. Il prossimo appuntamento in calendario del circuito maggiore è fissato infatti in Italia dal 9 al 12 gennaio con in programma due Gundersen ed una Team Sprint da disputare sul Normal Hill di Predazzo. Oltre a Costa e Pittin, reduci da un avvio di stagione indubbiamente positivo, si alleneranno nei prossimi giorni a Seefeld anche Raffaelle Buzzi e Lukas Runggaldier oltre ad un folto gruppo in cui figurano Annika Sieff, Greta Pinzani, Martina Zanitzer, Giulio Bezzi, Jacopo Bortolas, Manuel Facchini, Manuel Maierhofer, Domenico Mariotti, Stefano Radovan, Luca Libener e Veronika Gianmoena. ... Leggi la notizia su oasport

