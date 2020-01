CdM – SSC Napoli, domani pronta a chiudere il doppio colpo di mercato! I dettagli (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mercato Napoli, pronto il doppio acquisto dal Verona Calciomercato Napoli – Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il Napoli continua a lavorare sul mercato anche per il fronte estivo: La società lavora sia per l’immediato che in prospettiva della rivoluzione prevista in estate, domani è in programma un incontro con gli agenti di Amrabat per definire l’acquisto del centrocampista classe ’96 per 15 milioni più 1 di bonus. Dal Verona dovrebbe arrivare anche il difensore Rrahmani, a metà gennaio dovrebbe realizzarsi l’assalto decisivo. In uscita si discute su Tonelli con la Sampdoria che dovrebbe prenderlo a titolo definitivo, Ciciretti è vicino all’Empoli. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI VIDEO – Auriemma fa il punto sul mercato azzurro: affare Lobotka, scambio De Sciglio-Hysaj Koutris, l’agente svela: “Futuro al Napoli? Al mio ... Leggi la notizia su forzazzurri

CdM SSC Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : CdM SSC