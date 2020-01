Calendario Test Superbike 2020: date, programma e località (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ci aspetta una nuova intensa ed appassionante annata di motorsport che comprenderà anche la lotta per il titolo nel Mondiale Superbike 2020, una delle categorie più spettacolari ed affascinanti del panorama motoristico internazionale. Il campionato riservato alle moto derivate di serie aprirà ufficialmente i battenti nel weekend 28 febbraio-1 marzo con il Gran Premio d’Australia, primo round della stagione, tuttavia i piloti ed i team saranno impegnati già a partire da lunedì 24 febbraio per una due giorni di Test estremamente importanti in vista dell’inizio del Mondiale. Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu, Alvaro Bautista, Scott Redding, Chaz Davies, Alex Lowes e Michael Van der Mark sono solo alcuni dei protagonisti al via del campionato 2020 che prenderanno parte alla finestra di Test in programma proprio a Phillip Island, sede del GP d’Australia, nelle giornate di ... Leggi la notizia su oasport

