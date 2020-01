Borse asiatiche in rialzo, mercati europei verso un debutto positivo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Prima seduta per i listini nel 2020. Attenzione per la pubblicazione degli indici macroeconomici provenienti dalla Cina ed Europa Leggi la notizia su ilsole24ore

24finanza : Borse asiatiche in rialzo, mercati europei verso un debutto positivo - MichelaDiDomen3 : RT @MilanoFinanza: Le borse asiatiche iniziano il 2020 con il piede giusto - MilanoFinanza : Le borse asiatiche iniziano il 2020 con il piede giusto -