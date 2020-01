Biathlon, l’avvio di stagione sottotono di Lisa Vittozzi. Ora tutto sui Mondiali di Anterselva (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il periodo natalizio è sempre propizio per una buona dose di relax e il fondamentale recupero delle energie fisiche e mentali spese nel primo, duro, mese di competizioni per i professionisti del Biathlon. La coppa del mondo si gode la sua pausa di un paio di settimane e, dopo l’ennesimo successo dell’esibizione World Team Challenge, che ha chiuso definitivamente in Germania la carriera di Laura Dahlmeier, tutta l’attenzione si sposta verso il fondamentale mese di gennaio dove ci saranno tre tappe che precederanno i Mondiali di Anterselva. Se da una parte l’Italia femminile può sorridere grazie alla straordinaria costanza di risultati di Dorothea Wierer, almeno per il momento non si può purtroppo che giudicare insufficiente l’avvio di stagione dell’altra brillante punta di diamante azzurra. Lisa Vittozzi ha iniziato la propria stagione con 143 punti ... Leggi la notizia su oasport

