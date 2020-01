Barcellona, Vidal si allena e sorride: pace fatta? – FOTO (Di giovedì 2 gennaio 2020) Arturo Vidal sembra aver ritrovato la giusta tranquillità: il centrocampista cileno (in orbita Inter), sorride con i compagni in allenamento – FOTO Sembra essere tornato il sereno tra il Barcellona ed Arturo Vidal. Il centrocampista cileno aveva denunciato il club blaugrana per alcuni bonus non riconosciuti. Le FOTO su Twitter di Vidal però portano ad una conclusione diversa: il centrocampista si allena e sorride con i compagni, con un clima che sembra allontanare le voci di mercato, che vogliono il cileno all’Inter. De vuelta a casa!!! Leggi la notizia su calcionews24

