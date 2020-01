Azione: Calenda in campo per Bonaccini, regionali primo test/Adnkronos (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – Hanno chiuso l’anno con sondaggi incoraggianti – il 2,4% secondo Tecnè – ad appena un mese dalla nascita, il 21 novembre scorso. Gli iscritti hanno sforato quota ventimila. Ed ora il primo banco di prova saranno le regionali in Emilia Romagna dove Azione di Carlo Calenda è in prima linea nel sostegno a Stefano Bonaccini. Domani tre iniziative tra Bologna, Modena e Reggio Emilia. “Faremo tre conferenze stampa per lanciare i nostri candidati”, spiega Matteo Richetti che in Emilia è cresciuto, anche politicamente: è stato presidente del consiglio regionale, prima di diventare parlamentare. I candidati di Azione sono 5 in cinque province diverse (Bologna, Modena, Reggio, Parma e Ferrara) e fanno parte della lista civica di Bonaccini. “Azione è nata tre sabati prima di fare le liste… non avevamo oggettivamente ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

frances74284194 : @wowtsc4 @Azione_it @CarloCalenda @rete4 Quali sarebbero i temi di destra del programma di Calenda? - 10_cosimo : Sondaggi politici: tonfo della Lega, crescono tutti i partiti di governo - apanzeva : RT @SimoneGiani2: Quel senso di nausea e stordimento che hai solo a Capodanno e quando ti iscrivi ad Azione di Calenda. -