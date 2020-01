Acque agitate nel M5s: esplulso Paragone, gelo su Fioramonti. ‘Eco’ in rampa lancio, verso sinistra (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dopo mesi di tensioni con il capo politico del M5S, il Collegio dei probiviri ha ufficializzato l'espulsione di Gianluigi Paragone. La misura, disposta dall'organismo composto da Raffaella Andreola, Jacopo Berti e Fabiana Dadone, è stata già comunicata al senatore, 'colpevole', tra gli altri punti, di aver votato in difformità dal proprio gruppo parlamentare sulla Legge di Bilancio. "Sono stato espulso dal nulla. C'era una volta il 33%, ora...", ha commentato a caldo sui social il giornalista varesino, contrario sin dal primo giorno all'accordo con il Pd e impegnato in una sfida quotidiana con Luigi Di Maio per quelli che definisce come delle inversioni a u sui temi pentastellati.Dunque, il capo politico del Movimento e' passato al contrattacco. Di certo la mossa è un avvertimento agli altri dissidenti, una parte dei quali potrebbe confluire nella formazione 'Eco', guidata dall'ex M5S ... Leggi la notizia su ilfogliettone

