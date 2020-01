Spaccio ed estorsione a Latina: maxi operazione dei carabinieri (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Luca Annovi Le indagini sono partite da un piccolo imprenditore, che era arrivato ad un tentato suicidio per la disperazione operazione Scudo: è questa l’importante operazione effettuata dai carabinieri del Comando Provinciale di Latina, diretto dal Colonnello Gabriele Vitagliano. Una complessa attività che ha permesso di contrastare una serie di reati criminali, quali usura, Spaccio ed estorsione, direttamente collegati tra loro. Le indagini sono partite da un piccolo imprenditore, che era arrivato ad un tentato suicidio per la disperazione. Da qui è scattata l'indagine, è riuscito a ricostruire una ramificazione a più strati di attività criminali. Questa persona era sotto usura, con un tasso del 100%, usura che a sua volta aveva dato luogo all’estorsione, in quanto per costringerlo a pagare era stato oggetto di minacce ed anche di lesioni. Le indagini hanno scoperto come ... Leggi la notizia su ilgiornale

