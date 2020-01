Sicilia: due morti per la fine dell'anno e diversi incidenti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Sofia Dinolfo A perdere la vita sono stati due anziani, un 73enne centrato in pieno da una macchina in corsa sotto casa a Palermo e una 92enne a Messina travolta dalle fiamme nella propria abitazione, un giovane aggredito in discoteca ad Agrigento, un ferito alle mani a causa dei giochi pirotecnici e altri incidenti È stato un fine anno drammatico in alcune città della Sicilia a causa di alcuni episodi di cronaca nera che hanno avuto come protagonisti gli anziani. Non sono mancati nemmeno gli incidenti dovuti all’utilizzo dei giochi pirotecnici e violente aggressioni in discoteca. Andiamo con ordine. Era da poco passata la mezzanotte quando a Palermo, ieri sera, un uomo di 73anni è stato travolto da un auto perdendo la vita. Si chiamava Salvatore Guercio ed era sceso di casa per buttare la spazzatura nella zona di via Messina Marine. Mentre stava attraversando la strada è ... Leggi la notizia su ilgiornale

