Salvini fa la parodia del Papa: gli schiaffi diventano carezze (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Facebook Matteo Salvini - visibilmente divertito - e la fidanzata Francesca Verdini, sulle piste da sci di Bormio dove hanno passato il Capodanno, inscenano su Facebook il video diventato virale del gesto del Papa verso la fedele che lo strattona. "Strattonato da fan agitata", scrive il leader della Lega. Ma in questo caso gli "schiaffetti" diventano carezze Persone: Matteo Salvini  Leggi la notizia su ilgiornale

