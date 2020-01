Per un anno di giustizia (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Buon anno, naturalmente, e di cuore. Ma cosa deve significare l’augurio di un anno buono in Italia, il 1 gennaio 2020, nella vita pubblica? Che sia un anno di giustizia, almeno aurorale, a differenza degli ennesimi che lo hanno preceduto.giustizia sociale, cioè aggressione efficace, costante, progressiva, contro le diseguaglianze di ricchezze, reddito, potere, la cui hybris grida sempre più vendetta agli occhi di Dio e degli uomini. E giustizia nei tribunali, eguaglianza dell’ultimo degli emarginati e del primo dei ricchi-e-potenti di fronte alla violazione della legge. Cioè aggressione efficace e incalzante contro tutte le forme di impunità, a cominciare dalle più gravi, secondo caratura di violenza, prepotenza, opulenza di chi se le riesce a garantire.Perché da quasi trent’anni, Italia omnia divisa est in partes tres: il ... Leggi la notizia su huffingtonpost

