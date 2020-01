Napoli: cardinale Sepe, ‘2020 sia l’anno dei giovani’ (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Napoli, 1 gen. (Adnkronos) – “Il 2020 sia l’anno dei giovani, di appagamento dei loro sogni e delle loro aspirazioni, del pieno riconoscimento dei loro diritti”. E’ l’auspicio per Napoli espresso dal cardinale Crescenzio Sepe nel corso della celebrazione del Te Deum ieri sera nel Duomo partenopeo. “Napoli – ha detto l’arcivescovo – non abbassa la testa: c’è un’inesauribile forza di dentro pronta a soccorrerla anche quando tutto sembra perduto, quando il buio cala su di essa per la protervia di alcuni e di forze del male che quel buio se lo portano dentro e cercano di trascinare la città in un folle disegno di violenza. Così le sirene dell’emergenza suonano da ogni versante, compreso quello delle aziende e delle fabbriche che chiudono, o che dismettono rami di attività, un tempo fiorenti e oggi messe ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

MarcoDiegoD10S : RT @mattinodinapoli: Napoli, gli auguri del cardinale Sepe: «Il 2020 sia l'anno dei giovani» - mattinodinapoli : Napoli, gli auguri del cardinale Sepe: «Il 2020 sia l'anno dei giovani» - rep_napoli : Il cardinale Sepe: 'Napoli ha bisogno di speranza' [aggiornamento delle 10:59] -