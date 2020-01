Migranti, il nuovo sos di Alarm Phone: “45 persone su un barcone in avaria” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Migranti in difficoltà nel Mediterraneo. Il nuovo sos di AlarmPhone: “45 persone su un barcone in avaria”. ROMA – Migranti in difficoltà nel Mediterraneo. Il nuovo anno si apre con l’ennesima possibile tragedia in mare. Alarm Phone ha lanciato un sos parlando di 45 persone in difficoltà su un barcone in avaria. “Un pescatore – si legge nel tweet dell’associazione – ci ha detto di aver avvistato una barca in pericolo con circa 45 persone partite dalla Libia 2 giorni fa. Dice che non potevano chiamare soccorsi, che il motore era in avaria e che le onde erano altissime. Ha chiamato le autorità libiche ma erano irraggiungibili. Speriamo che la barca non sia naufragata, che le 45 persone siano ancora vive e che possano essere soccorse o che siano arrivate in Europa, anche se le possibilità sono minime“. Oggi un pescatore ci ha ... Leggi la notizia su newsmondo

