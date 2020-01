Limbiate, botti di Capodanno: amputate 5 dita a un 24enne per un petardo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Cinque dita semi-amputate per l’esplosione di un petardo in mano a un 24enne in via Da Vinci a Limbiate. È successo poco dopo la mezzanotte di Capodanno, come vi abbiamo anticipato qui. Nonostante le ordinanze anti-botti e gli appelli a festeggiamenti responsabili da parte delle Amministrazioni comunali (clicca qui per l’articolo). Il ragazzo stava realizzando uno spettacolo pirotecnico, quando qualcosa è andato storto. Un fuoco gli è esploso tra le mani causando la semi-amputazione di 5 dita oltre a una seria abrasione a un orecchio. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

