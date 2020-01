La teoria del tutto, su Netflix in streaming da oggi! (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La teoria del tutto arriva su Netflix dal 1 gennaio 2020: disponibile in streaming la pellicola del 2014 con Eddie Redmayne e Felicity Jones! La teoria del tutto arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo la storia di Stephen Hawking nel film con protagonisti Eddie Redmayne e Felicity Jones! La storia di La teoria del tutto inizia nei primi anni '60 all'Università di Cambridge. Hawking, giovane e geniale studente, scopre di essere affetto da una malattia degenerativa che nel corso degli anni, e anche piuttosto velocemente, lo costringerà sulla sedia a rotelle e all'immobilità. Questo, però, non gli proibisce di diventare una delle menti più brillanti e innovative nell'ambito della fisica, di occupare la cattedra che fu di ... Leggi la notizia su movieplayer

