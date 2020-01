La battaglia diplomatica per i corridoi umanitari in Siria (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La battaglia per il controllo della Siria e principalmente per la parte nord del Paese non si gioca solo sul terreno di battaglia, ma anche all’interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il 20 dicembre la Cina e la Russia hanno posto il veto sul rinnovo della Risoluzione 2165, adottata per consentire alle agenzie umanitarie di entrare in Siria attraverso quattro corridoi aperti al confine con Turchia, Iraq e Giordania. La posizione assunta dai due membri permanenti del Consiglio ha messo in pericolo la tenuta della Risoluzione, che scadrà il 10 gennaio, dando inizio a una battaglia diplomatica tra i veri protagonisti della guerra in Siria: Turchia, Russia e Stati Uniti. Ma il tempo questa volta scarseggia. Gli obiettivi di Russia e Turchia La Risoluzione 2165 è stata adottata dalle Nazioni Unite nel 2014 per aggirare il blocco imposto dal governo Siriano agli aiuti ... Leggi la notizia su it.insideover

