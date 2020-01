Junior Cally: parabola di un rapper dalla periferia romana al palco di Sanremo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Junior Cally è tra i big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Un percorso straordinario quello del rapper romano che in pochissimi anni ha conquistato la vetta della classifica FIMI dei dischi più venduti con il suo ultimo album “Ricercato” (Epic/Sony Music) e ha totalizzato milioni di stream su Spotify sfiorando quota 100 milioni in meno di tre anni. E nel 2020 sarà anche live con due date evento a Milano e Roma: il 17 aprile al Largo Venue di Roma e il 24 dall’Alcatraz di Milano. Cresciuto nella periferia romana, esordisce nel 2017 celando la sua identità con una suggestiva maschera antigas e pubblicando hit come “Magicabula” e “Bulldozer”, ottenendo, solo su YouTube oltre 40 milioni di visualizzazioni. Il pubblico si appassiona subito ai suoi video e alla sua musica: nell’epoca dei selfie e dei social vedere un artista indossare una maschera antigas, ... Leggi la notizia su domanipress

fanmikyperniola : RT @calebcartersng: raga junior cally è proprio me ma come si fa esiste davvero gente a cui non piace?????? - fanmikyperniola : RT @gperginlemon: Raga io sono ferma a junior cally , come minimo c’è lo ritroviamo con ancora un “VIVA LA FIGA “ ti amo sorprendimi #sanr… - fanmikyperniola : RT @sanguemist0: JUNIOR CALLY A SANREMO IO HO GIÀ IL MIO PROTETTO DELL’EDIZIONE -