Il messaggio di Mattarella e la spettacolare fuga di Carlos Ghosn

Mattarella - Conte sul messaggio di fine anno : “Indicazioni per il nostro agire quotidiano”. Casellati e Fico : “Parole sagge da ascoltare” : Indicazioni da “porre a fondamento” dell’azione quotidiana e “condivisione” delle sue parole “ sagge ”. Il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella – incentrato su un’Italia fondata su “altruismo e dovere” e con richiami a giovani, lavoro, clima e civismo – viene applaudito dai presidenti di Camera e Senato e dal premier Giuseppe Conte . Per il ...

Ascolti tv 31 dicembre : Amadeus batte Federica Panicucci - ma Canale 5 sfiora il 20%. Il messaggio dei Mattarella fa volare Rai Uno : Chi avrà trionfato tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, martedì 31 dicembre 2019 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda Capodanno in musica con Federica Panicucci . Mentre su Rai Uno veniva trasmesso L’anno che verrà con Amadeus . Occhio anche agli Ascolti del preserale con Conto alla Rovescia e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi ...

Mattarella - il messaggio di fine anno : “L’Italia? Va vista dallo spazio” : Nel suo tradizionale messaggio di fine anno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato l’Italia ad avere più fiducia in se stessa e a dare più spazio ai giovani. L’Italia deve avere più fiducia in se stesso, nei propri talenti, facendo leva sulla sua identità italiana, “sinonimo di sapienza, genio, armonia”, perché nel mondo […] L'articolo Mattarella , il messaggio di fine anno : ...

Mattarella - il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica. Rivedi il discorso integrale : Come da tradizione, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in diretta dal Quirinale è entrato nelle case degli italiani per il suo messaggio di fine anno. Questa volta non lo ha fatto come di consueto dallo “studio alla Palazzina”, con la scrivania alle spalle, ma da una nuova location. Rivedi il discorso integrale. L'articolo Mattarella, il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica. Rivedi il discorso integrale proviene ...