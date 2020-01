Germania, incendio devasta zoo la notte di Capodanno. Molti animali non ce l’hanno fatta (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Un incendio in uno zoo della Germania occidentale ha causato la morte di Molti animali. Le fiamme si sono propagate nelle prime ore del nuovo anno, come confermato dalle autorità tedesche. I media locali hanno riferito che l’incendio potrebbe essere stato scatenato dai fuochi d’artificio: attualmente sono in corso delle indagini per individuare le cause … L'articolo Germania, incendio devasta zoo la notte di Capodanno. Molti animali non ce l’hanno fatta NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

ch_soccini : Incendio in uno zoo in Germania, muoiono almeno 30 scimmie. I fuochi d’artificio sono fra le possibil… - fabpergio : RT @magicaGrmente22: Un incendio divampato allo zoo di Krefeld la notte del 1 gennaio ha ucciso almeno 30 animali. Strage di scimmie in Ge… - AlessandraSpor1 : Ma veramente..... -