Compensi Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti, Jack Vanore e Tinì Cansino: ecco quanto guadagnano per ogni puntata (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Quanto percepiscono gli opinionisti di U&D? Chi segue il dating show Uomini e Donne sa perfettamente che è suddiviso in due Troni: quello classico e quello over. Oltre alla padrona di casa Maria De Filippi, in studio sono presente anche gli opinionisti. Nel primo sono presenti Tina Cipollari, Gianni Sperti, Jack Vanore e da poco anche l’ex tronista Lorenzo Riccardi. Mentre nel parterre senior oltre all’ex ballerino e alla vamp frusinate è presente pure Tinì Cansino. Ma quanto guadagnano tutti questi artisti all’interno del programma pomeridiano di Canale 5? I Compensi di Gianni Sperti, Tina Cipollari, Jack Vanore e Tinì Cansino Stando a quanto riportato da un noto sito internet, gli opinionisti del dating show Uomini e Donne percepirebbero una bel compenso alla fine di ogni mese. Sembra che la cifra di Gianni Sperti, Tina Cipollari, Jack Vanore e Tinì Cansino si ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Compensi Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti, Jack Vanore e Tinì Cansino: ecco quanto guadagnano per ogn… - gciprotti : @OfficialNedved Uno che come te ha mangiato e bevuto,oltre ad aver avuto lauti compensi dalla SS.Lazio durante la t… -