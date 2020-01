Classifica Tour de Ski femminile 2020 | Therese Johaug in testa al termine della quarta

Classifica Tour de Ski femminile 2020 : Therese Johaug si riprende la testa dopo la terza tappa di Dobbiaco : dopo la terza tappa del Tour de Ski, appena disputata nella forma della 10 km femminile a tecnica libera di Dobbiaco, il comando torna nelle mani di Therese Johaug. La norvegese, però, non convince: la connazionale Ingvild Flugstad Oestberg l’ha a lungo insidiata, cedendo per soli sette decimi. La russa Natalia Nepryaeva, leader dopo Lenzerheide, rimane a 21 secondi, ma in generale niente è ancora stato deciso, contrariamente a quasi tutte ...

Classifica Tour de Ski 2020 : Sergey Ustiugov balza in testa dopo la terza tappa di Dobbiaco - precede Bolshunov e Klaebo : Ribaltone completo nella Classifica del Tour de Ski dopo la terza tappa, la 15 km a tecnica libera di Dobbiaco. Il russo Sergey Ustiugov, infatti, si porta al comando della Classifica generale dopo la vittoria che ha contrassegnato una più ampia tripletta del suo Paese. Al secondo posto si porta il connazionale Alexander Bolshunov, che con 27 secondi di ritardo va a precedere Johannes Klaebo: il norvegese è ora terzo a 37 secondi. Molto lontani ...

Classifica Tour de Ski 2020 : Johannes Klaebo in fuga dopo la seconda tappa di Lenzerheide : dopo la seconda tappa del Tour de Ski, la sprint a tecnica libera di Lenzerheide, la combinazione di vittoria e abbuono di 60 secondi regala a Johannes Klaebo il primo margine di vantaggio significativo. Il norvegese, infatti, con 35’07” stacca di 32 secondi la coppia formata dal russo Alexander Bolshunov e dallo svedese Johan Haeggstroem. Classifica molto corta fino alla sesta posizione. Federico Pellegrino, con il secondo posto, ...

Classifica Tour de Ski femminile 2020 : Natalia Nepryaeva balza in vetta dopo la seconda tappa di Lenzerheide : La seconda tappa del Tour de Ski, andata in scena oggi a Lenzerheide, in Svizzera, ha visto la vittoria della slovena Anamarija Lampic, vincitrice della sprint in tecnica libera. In vetta alla Classifica generale troviamo però la russa Natalia Neepryaeva, che conquista il primato al termine della seconda delle sette fatiche in programma. Classifica Tour DE SKI femminile dopo LA seconda tappa 1 Nepryaeva Natalia RUS 31:18 2 LAMPIC Anamarija SLO ...

Classifica Tour de Ski 2020 : la prima tappa di Lenzerheide vede Ustiugov leader - Klaebo secondo : Il russo Sergey Ustiugov è il primo leader del Tour de Ski 2019-2020, dopo la vittoria di forza a Lenzerheide. Nonostante la presenza sua e di Alexander Bolshunov, ci sono quasi solo atleti norvegesi nei primi dieci, a partire da Johannes Klaebo: il solo non di questo Paese a fare da intruso è lo svizzero Dario Cologna. Piuttosto indietro gli italiani, come da previsioni, anche se una parte delle loro posizioni non rispecchia l’effettivo ...

Classifica Tour de Ski femminile 2020 : Therese Johaug in testa dopo la prima tappa di Lenzerheide : La prima tappa del Tour de Ski, andata in scena oggi a Lenzerheide, in Svizzera, ha visto la vittoria della norvegese Therese Johaug, arrivata in solitaria al traguardo. La norvegese ha anche conquistato preziosi punti bonus lungo il percorso e dunque ha rinforzato il proprio primato al termine della prima delle sette fatiche in programma. Classifica Tour DE SKI femminile dopo LA prima tappa 1 Johaug Therese NOR 28:12 2 WENG Heidi NOR 28:24 3 ...

Volley - Champions League Maschile 2019-2020. Perugia corsaro a Tours : 3-0 e primo posto solitario in Classifica : Una rimonta epica e poi ordinaria amministrazione per la Monini Sir Safety Perugia che vince 3-0 a Tours, bissa il successo casalingo ottenuto con il Benfica e si porta al comando solitario della graduatoria dopo due giornate dei gironi di Champions League a punteggio pieno. Una prova di carattere per la squadra di Heynen che più di una volta nel match sono stati messi alle corde da un Tours tutt’altro che arrendevole e guidato da un ...

Golf - PGA Tour 2020 : il terzo round stravolge la Classifica dell’Hero World Challenge. Al comando Gary Woodland : L’evento settimanale del PGA Tour organizzato dalla Tiger Woods Foundation è ormai giunto al termine del terzo round. L’Hero World Challenge (montepremi 3,5 milioni di dollari) sorride per il momento a Gary Woodland. Sul percorso par 72 dell’esclusivo resort Albany sito sull’isola New Providence delle Bahamas l’americano approfitta del passo falso del connazionale Patrick Reed, incappato in un nefasto +2, e vola al ...