Caserta: 19enne colpita da un proiettile all’addome durante i botti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) durante i tradizionali botti di Capodanno, a Caserta una 19enne è stata colpita all’addome da un proiettile vacante: ricoverata in codice rosso. Come ogni anno, anche in questo 2020 il primo giorno dell’anno si fa un bilancio delle vittime e dei feriti a causa dei botti. Si tratta di un vero e proprio bollettino di … L'articolo Caserta: 19enne colpita da un proiettile all’addome durante i botti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

