Borgo san Lorenzo (Fi): tre feriti per litigio nel cenone di Capodanno (Di mercoledì 1 gennaio 2020) feriti anche la padrona di casa e il 22enne. Trasportati in ospedale per lesioni agli arti, i feriti hanno ricevuto una prognosi che va dai 10 ai 15 giorni Leggi la notizia su firenzepost

