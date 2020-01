Avanti un altro, Laurenti: “Paolo Bonolis mi ha salvato dall’esaurimento” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Luca Laurenti fa una triste confessione: “Ho sfiorato l’esaurimento nervoso” Tra le coppie televisive più belle di sempre c’è sicuramente quella composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Si conoscono dal 1991, quando il maestro Laurenti fece il provino per il programma Urka, e non si sono più separati, diventando non solo grandi colleghi, ma soprattutto amici fraterni. Il settimanale Nuovo Tv ha riportato una triste confessione di Luca Laurenti sul periodo prima di vivere insieme a Paolo Bonolis: “Mi sentivo spaesato e triste, abitato da solo a Milano in un albergo. Ho sfiorato l’esaurimento nervoso e Paolo, intuendolo, mi ha salvato chiedendomi di vivere con lui”. Per tanti mesi hanno convissuto e dopo un po’ Luca è riuscito a riprendere le redini della sua vita. Paolo Bonolis su Luca Laurenti: “Io e lui siamo diversi, ma ... Leggi la notizia su lanostratv

